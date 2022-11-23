Предприятия Якутии осмотрит чрезвычайный посол Казахстана

Якутск, , 10:10 — REGNUM Чрезвычайный Полномочный посол республики Казахстан в России Ермек Кошербаев посетит Якутию. Его визита ждут 23 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства по внешним связям и делам народов республики.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Действия руководства Якутии получают федеральное одобрение — эксперт

В Якутии посол намерен обсудить развитие торговых, экономических и культурных связей между республиками. В его планы также входит посещение предприятий региона и знакомство с культурным наследием народа Саха.

Ранее Якутия и Казахстан на Восточном экономическом форуме в сентябре оформили договорённость увеличить объёмы торговли между республиками. Было также намечено взаимодействие по ряду других направлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе Якутию посетил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он осмотрел IT-парк «Якутск», познакомился с разработчиками инновационных проектов, а также провел совещание по ликвидации последствий ЧС с участием регионов ДФО.