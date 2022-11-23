Пекин, 23 ноября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Соединённые Штаты использую НАТО как ловушку для того, чтобы подрывать экономику Евросоюза, а также укрепить своё влияние на власти государств — членов сообщества. Об этом 23 ноября пишет китайская газета Global Times со ссылкой на опрошенных экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В публикации содержится мнение профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, который обвинил американские власти в том, что они вынудили ряд стран Европы принять антироссийскую стратегию, и это поможет Вашингтону сделать ЕС более зависимым от НАТО и США, что также способствует потере сообществом своей автономии.

«Соединённые Штаты вынашивают недобрые намерения, оказывая давление на страны — члены альянса», — говорится в материале.

При этом уточняется, что имеется в виду увеличение государствами Евросоюза затрат на оборонные расходы, однако добавляется, что на фоне инфляции и энергетического кризиса в Европе такие увеличенные военные траты могут оказаться причиной ещё большего роста недовольства населения стран ЕС действиями своих властей.

«В итоге США будет легче влиять на руководство стран ЕС», — заключается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава так называемого МИД киевского преступного режима Дмитрий Кулеба заявил, что у стран Европейского союза нет ни морального, ни политического права уставать от помощи Киеву.