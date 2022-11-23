Варшава, , 10:01 — REGNUM Реакция президента Польши Анджея Дуды на назначение экс-посла Киева в ФРГ Андрея Мельника замглавы МИД подверглась жёсткой критике читателей польского издания wPolityce. Комментарии опубликованы в социальной сети Twitter.

Анджей Дуда Юлия Гринь

Пользователи осудили слова Дуды, считающего, что назначение Мельника является «суверенным решением» киевской власти. Он пояснил, что Варшава не заявляла официального протеста.

Польские комментаторы напомнили Анджею Дуде, что Мельник позволял себе высказывания в поддержку бандеровцев.

Так, пользователь @zyzen_7 напомнил, кто именно ответственен за геноцид поляков на Волыни во время Второй мировой войны.

«Отношение партии «Право и Справедливость» к современному [киевскому] нацизму и ответственности [бандеровцев] за геноцид поляков на Волыни во время Второй мировой войны отвратительно», — написал он.