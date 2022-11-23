Куала-Лумпур, 23 ноября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Король Малайзии Султан Абдалла позвонит всем 30 членам правящей коалиции «Барисан Насионал» в парламенте, по поводу выбора нового премьер-министра страны, сообщает CNN Indonesia.

Eric Teoh Флаг Малайзии

«Этот процесс дает королю возможность принять решение о назначении члена парламента, который, согласно политике Его Величества, будет иметь поддержку большинства, как это предусмотрено в статье Федеральной Конституции», — заявил глава по делам государства Ахмад Фадиль.

Король Абдалла попросил всех малазийцев быть терпеливыми и спокойными до тех пор, пока не завершится процесс формирования федерального правительства и назначения 10-го премьер-министра.

По результатам выборов коалиция Анвара Ибрагима получила наибольшее количество голосов, а именно 82 места. Однако этой цифры недостаточно для достижения большинства в парламенте. Между тем поддерживающая Мухиддина Яссина коалиция получила всего 73 места.

Согласно конституции Малайзии, для формирования кабинета коалиции необходимо как минимум 112 голосов из общего числа 222 мест в парламенте. Этот обладатель большинства имеет право сообщить королю имя кандидата в премьер-министры.