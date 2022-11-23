В Башкирии сотрудники ГИБДД спасли замерзающего на трассе жителя Челябинской области

Уфа, , 10:04 — REGNUM Сотрудники полиции из Башкирии помогли замерзающему на трассе водителю из Челябинской области. Об этом сообщает интернет-портал «МВД МЕДИА».

Трасса Lenobl.ru

Сообщается, что инцидент произошел на автотрассе Уфа — Инзер — Белорецк. Во время поездки в автомобиле, за рулем которого находился 25-летний житель Челябинской области, закончилось топливо.

«Попытки остановить проезжающий транспорт закончились безуспешно. Молодой человек остался один на один со своей бедой на безлюдной дороге. Он всю ночь просидел в холодной отечественной легковушке. Температура воздуха была ниже 15 градусов мороза. К утру мужчина уже практически не чувствовал ни рук, ни ног», — сообщает интернет-портал.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД МВД по Башкирии лейтенант полиции Радмир Хамзин и младший лейтенант полиции Рафис Давлетов, находясь на маршруте патрулирования, заметили на придорожной стоянке заснеженный автомобиль ВАЗ-2109, стекла которого были покрыты инеем, а в салоне находился человек. Мужчина попытался выйти из автомобиля, но так замёрз, что двигался с трудом.

«Автоинспекторы, оценив ситуацию, незамедлительно усадили пострадавшего в патрульный автомобиль и доставили в Инзерскую больницу. Врачи диагностировали у мужчины серьёзное переохлаждение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время жизни водителя ничего не угрожает. Он поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь.