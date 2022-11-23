Захарова заявила о безумии Польши, не пустившей Лаврова на заседание СМИД ОБСЕ

Москва, , 10:07 — REGNUM Отказ польских властей пустить главу МИД России Сергея Лаврова на заседание Совета глав МИД (СМИД) ОБСЕ указывает на их безумие. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, Польша физически не допускает к микрофону Лаврова — министра страны, о которой говорит ежедневно. Это показатель не единства, но безумия.

«Единства нет и не будет», — сказала Захарова.

Она добавила, что Польша всеми силами препятствует не то что нормальному, а хотя бы какому-то разговору о насущном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председательствующая в ОБСЕ Польша отказала главе МИД России Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Заседание состоится в Лодзи 1–2 декабря. Главой российской делегации будет постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич.

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