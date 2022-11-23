На Ставрополье будут обучать операторов беспилотников

Ставрополь, , 09:58 — REGNUM В Ставропольском крае будут обучать операторов беспилотных летательных аппаратов. Курсы подготовки специалистов по этому направлению открываются в городе Минеральные Воды. Первые занятия, которые будут проводиться в Минераловодской школе ДОСААФ, стартуют уже в 2022 году.

Беспилотник 21.мвд.рф

Об организации курсов сообщил глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко. Он также проинформировал, что первыми пройдут обучение воспитанники военно-патриотического центра «Феникс».

«В организации уже создана учебная программа для подготовки специалистов, отвечающих за наземное управление беспилотными воздушными суднами. В ДОСААФ также проводятся занятия по начальной военной подготовке и оказанию первой помощи», — пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2022 года в Ставропольском крае были открыты курсы по подготовке сестёр милосердия. К учебе приступили 20 слушателей. После обучения они будут помогать ухаживать за ранеными в военных госпиталях.

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