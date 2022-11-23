Сеул, 23 ноября 2022, 10:06 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль проведет ужин с лидерами правящей в стране партии «Сила народа» в конце текущей недели, чтобы обсудить недавнюю поездку в Юго-Восточную Азию и другие вопросы. Об этом 23 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Republic of Korea

В ужине, который намечен на 25 ноября, примут участие глава партии Чон Чжин Сок, лидер парламентской фракции Чу Хо Ён, секретарь Ким Сок Ги и другие представители руководства. Со стороны администрации ко встрече присоединятся секретарь по политическим вопросам Ли Чжин Бок и глава администрации Ким Дэ Ги.

Ожидается, что Юн Сок Ёль поделится с политиками результатами своей поездки в Камбоджу и Индонезию, а также выразит признательность за усилия, направленные на разрешение внутренних конфликтов в партии.

Напомним, что южнокорейский лидер встречался с партийными лидерами в июне текущего года.