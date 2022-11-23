Сеул, 23 ноября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль проведет ужин с лидерами правящей в стране партии «Сила народа» в конце текущей недели, чтобы обсудить недавнюю поездку в Юго-Восточную Азию и другие вопросы. Об этом 23 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

В ужине, который намечен на 25 ноября, примут участие глава партии Чон Чжин Сок, лидер парламентской фракции Чу Хо Ён, секретарь Ким Сок Ги и другие представители руководства. Со стороны администрации ко встрече присоединятся секретарь по политическим вопросам Ли Чжин Бок и глава администрации Ким Дэ Ги.

Ожидается, что Юн Сок Ёль поделится с политиками результатами своей поездки в Камбоджу и Индонезию, а также выразит признательность за усилия, направленные на разрешение внутренних конфликтов в партии.

Напомним, что южнокорейский лидер встречался с партийными лидерами в июне текущего года.