Киевские каратели за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР

Донецк, , 09:55 — REGNUM Киевские каратели за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 23 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в телеграм-канале представительства.

Так, на донецком направлении ВСУ применяли артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм. На горловском — артиллерию 155 и 152 мм. Всего боевики ВСУ выпустили 143 единицы различных боеприпасов.