Боевики ВСУ за сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Киевские каратели за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию ДНР
Донецк,
23 ноября 2022, 09:55 — REGNUM Киевские каратели за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 23 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
ВСУ
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
«За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в телеграм-канале представительства.
Так, на донецком направлении ВСУ применяли артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм. На горловском — артиллерию 155 и 152 мм. Всего боевики ВСУ выпустили 143 единицы различных боеприпасов.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.