Москва, 23 ноября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Чтобы полностью разминировать и обезвредить взрывоопасных предметов территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), придётся потратить годы. Об этом сегодня, 23 ноября, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в интервью «Известиям».

По его мнению, это долгий процесс, потому что боевые действия еще продолжаются. А проводить такие работы вблизи линии боевого соприкосновения, невозможно.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

«Главная задача, которая стоит перед властями ЛНР, разминировать жилые районы, сельскохозяйственные территории и важных объектов инфраструктуры, например, мосты, линий электропередач и водонапорные станции», — отметил Пасечник.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что он знает имена и фамилии киевских боевиков, которые расстреляли российских военнопленных в селе Макеевка.

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