Барнаул, 24 ноября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в стране открыты более 420 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), где оказывают медуслуги как в амбулаторных условиях, так и в условиях дневного стационара. Создание таких центров предполагает наличие всего спектра диагностического оборудования, необходимого для полного обследования пациента при подозрении на наличие злокачественного новообразования.

Zdravalt.ru Операционная в Алтайском краевом онкологическом диспансере

В Алтайском крае с целью приближения медицинской помощи онкологического профиля центры амбулаторной онкологической помощи работают в городах Камень-на-Оби, Алейск, Славгород и Заринск.

«Планируем открыть ещё три в Барнауле и по одному в Бийске и Рубцовске», — пояснил главный онколог края Игорь Вихлянов. По его словам, в ЦАОПах в 2021 году выявлено 389 злокачественных новообразований, а с начала 2022 года — уже более 450.

Также главный врач краевого онкологического диспансера отметил высокую эффективность проведения «Онкопатрулей» и профилактических акций. Одна из последних — «Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!» — состоялась в холдинговой компании «Барнаульский станкостроительный завод» при поддержке регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

На предприятии был организован забор крови на онкомаркеры рака яичников и уровень простатспецифического антигена (ПСА). Также участникам акции проводилась ультразвуковая диагностика и маммография. Онкопоиск был сосредоточен на злокачественных патологиях наружных локализаций — опухоли репродуктивной системы у мужчин и женщин, прямой кишки, кожи, а также головы и шеи (щитовидная железа, ротоглотка).

Всего в акции приняли участие 11 врачей Алтайского краевого онкологического диспансера. Онкоскрининг прошли более 250 работников предприятий холдинговой компании. Каждый желающий смог получить консультацию онколога и задать все интересующие вопросы. По результатам онкоскрининга подтвержден один рак шейки матки. Еще несколько пациентов с подозрением на злокачественные новообразования молочной и щитовидной желез, а также с патологиями половой системы и желудочно-кишечного тракта получили направления на дообследование в Алтайский краевой онкологический диспансер.

«Чтобы, к примеру, проверить молочные железы, нужно 2—3 раза отпрашиваться с работы, потому что отдельно идешь к врачу, потом на УЗИ или маммографию, а с результатами — снова к врачу. А здесь все в одном месте — бесплатно и быстро», — поделилась впечатлениями Наталья, сотрудница АО «Барнаульский патронный завод»

«Люди заинтересованы в подобных мероприятиях, это очевидно: в первый же день информационной рассылки на онкоскрининг записались сразу 180 сотрудников холдинга. Считаю, что этот опыт нужно тиражировать на другие предприятия города и края, ведь выявление заболеваний на ранних стадиях дает свои преимущества — лечение получается намного дешевле и проще», — отметил генеральный директор холдинговой компании «Барнаульский станкостроительный завод» Игорь Куппа.

Одна из задач подобных мероприятий — сформировать тотальную онконастороженность, в первую очередь у самих жителей.

«По статистике, 61% выявленных в 2022 году злокачественных в Алтайском крае новообразований были обнаружены на 1-й и 2-й стадии. В то же время около 1400 случаев были диагностированы в 4-й стадии. Согласно данным клинических опросов, большинство этих людей никогда не обращались к врачу, не проходили профилактических осмотров и диспансеризаций», — подчеркнул заместитель министра здравоохранения Алтайского края Сергей Воронкин.

При этом медики подчеркивают, что рак, выявленный на ранних стадиях, может быть вылечен навсегда. Об этом свидетельствует ежегодный рост контингента онкологических пациентов, находящихся на диспансерном учете.

Свыше 73,5 тыс. человек в Алтайском крае находятся под наблюдением онкологов после проведенного лечения, более 60% из них перешагнули пятилетний рубеж выживаемости. А в группе долгожителей региона старше 90 лет у тех из них, кто когда-то болел раком, в 78% случаев патология была выявлена именно на ранней стадии.

В этой связи немаловажно, что онкологическая служба Алтайского края впервые в своей истории вошла в специализированную профильную программу, сформированную в регионе в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

К ее реализации в Алтайском крае уже приступили. Краевой онкологический диспансер и онкологический диспансер города Бийска станут первыми учреждениями онкологического профиля, включенными в эту систему. В дальнейшем комплексные модели по восстановлению утраченных функций будут применяться во всех медицинских организациях региональной онкологической службы, в том числе на базе Центров амбулаторной онкологической помощи.

«В связи с ростом числа выживших пациентов после рака и преобладанием среди них людей молодого возраста реабилитация онкологических больных с возвращением им трудоспособности приобретает важное социально-экономическое значение. Реабилитация онкологического пациента должна начинаться с момента постановки диагноза злокачественного новообразования. В регионе с 2022 года на базе федеральной программы в Алтайском крае разработана и утверждена региональная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». В рамках которой в 2024 году будет закуплено оборудование для оснащения и дооснащения отделений медицинской реабилитации онкологического диспансера», — отметила главный реабилитолог Светлана Харченко.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Здравоохранение», повышают свою квалификацию врачи, переоснащаются лечебные организации, открываются центры амбулаторной онкологической помощи, онкологические диспансеры, а также референс-центры для изучения наиболее тяжелых случаев.

Масштабная коммуникационная кампания повысит уровень знаний населения о мерах профилактики онкозаболеваний.