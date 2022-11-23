Берлин, 23 ноября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Литва оказалась в безвыходном положении из-за действий, а точнее, бездействия Германии. Об этом в статье для издания Die Welt заявил Филипп Фриц.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Дело в том, что ФРГ, несмотря на заявления канцлера Олафа Шольца, отказалась от идеи отправить «мощную и боеспособную бригаду» в Литву для «устрашения России». Это разочаровало Вильнюс.

Автор публикации отмечает, что Германия обещает многое, но ничего не делает при этом. Эта ситуация вызывает раздражение у властей Литвы.

В Вильнюсе осознают, что создание многотысячных сил и переброска оружия требуют времени, однако молчание со стороны Берлина и отсутствие точных сроков Литву не устраивают.

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«В результате литовцы оказались в безвыходном положении, потому что им нужно готовиться, устраивать жилые помещения или ангары. Такие инвестиции обойдутся почти в миллиард евро», — указал Фриц.

Напомним, в июне германский канцлер Олаф Шольц заявил, что началась «новая эра» в оборонной политике Германии, и пообещал ввести в Литву военное соединение, численность которого составит 5 тыс. человек.

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