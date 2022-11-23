Москва, , 09:48 — REGNUM Организация объединённых наций (ООН) прячется за общими фразами при оценке расстрела российских военных в Донбассе. Об этом сообщила 23 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова в личном телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В данном случае прячутся за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактологии», — прокомментировала Захарова.

Она напомнила, что при оценке событий в Буче представители ООН были «многословны, конкретны и инициативны».

Захарова добавила, что и «про виагру» представители ООН охотно докладывали, хотя и не имели никаких данных по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что дело о расстреле российских военнопленных должно быть тщательно расследовано.