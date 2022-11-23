Москва, , 09:47 — REGNUM В Госдуме настороженно отнеслись к предложению депутата палаты парламента Виталия Милонова («Единая Россия») вывести аборты из системы ОМС по немедицинским показаниям, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Младенец с мамой

«Вывод из ОМС возможности прерывания беременности или даже ограничение определëнными случаями, в которых этой услугой можно воспользоваться, неминуемо приведёт к последствиям, порой непредсказуемым. В лучшем случае будут массово подтасовывать диагнозы, чтобы всё же провести процедуру по полису», — рассуждает глава комитета Госдумы по труду и соцполиткие Ярослав Нилов (ЛДПР).

На фоне фактического запрета абортов пойдет в рост черный рынок, указал депутат.

«Нас ждут подпольные абортарии, нелицензированные коновалы и всяческие бабки-повитухи», — предостерегает Нилов.

В то же время Русская православная церковь констатирует негативные последствия доступности абортов в России и настаивает на выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, в этом вопросе «речь идёт не о деньгах: и там деньги, и тут деньги, речь идёт именно о том, чтобы за деньги налогоплательщиков, в том числе которые категорически выступают против абортов, совершаемых без медицинских показаний, оплачивались эти манипуляции».

Милонов подготовил поправки, выводящие аборты по немедицинским показаниям из системы ОМС, запрещающие подростковые аборты и предлагающие дать врачам право по религиозным соображениям отказывать женщинам прерывать беременность, пишут «Новые известия».

В то же время с 2019 года в Госдуме действует рабочая группа, которая, как планировалось, будет обсуждать острые вопросы, в том числе запрет абортов, туда вошли представители всех парламентских фракций, профильных комитетов, правительства РФ, экспертного сообщества и РПЦ.

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