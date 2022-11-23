В Уфе сообщили об эвакуации учащихся и сотрудников из здания одной из школ города

Уфа, , 09:48 — REGNUM Учащихся и сотрудников эвакуировали из здания одной из школ города Уфы. Об этом 23 ноября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник.

Эвакуация Megalesius

По информации журналистов, утром 23 ноября из школы № 9, расположенной в Кировском районе города, были эвакуированы в соседнее образовательное учреждение № 18 учащиеся и сотрудники.

По предварительной информации, в школу № 9 поступило сообщение о минировании другого учреждения. Несмотря на это, было принято решение действовать по утвержденному в таких случаях регламенту.

«Школьников эвакуировали, с ними все в порядке. Здание школы № 9 проверяется», — приводят журналисты слова собеседника.

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