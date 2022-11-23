Уфа, 23 ноября 2022, 09:48 — REGNUM Учащихся и сотрудников эвакуировали из здания одной из школ города Уфы. Об этом 23 ноября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник.

Эвакуация
Эвакуация
Megalesius

По информации журналистов, утром 23 ноября из школы № 9, расположенной в Кировском районе города, были эвакуированы в соседнее образовательное учреждение № 18 учащиеся и сотрудники.

По предварительной информации, в школу № 9 поступило сообщение о минировании другого учреждения. Несмотря на это, было принято решение действовать по утвержденному в таких случаях регламенту.

«Школьников эвакуировали, с ними все в порядке. Здание школы № 9 проверяется», — приводят журналисты слова собеседника.

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