В Уфе из здания школы эвакуировали учащихся и сотрудников
В Уфе сообщили об эвакуации учащихся и сотрудников из здания одной из школ города
Уфа,
23 ноября 2022, 09:48 — REGNUM Учащихся и сотрудников эвакуировали из здания одной из школ города Уфы. Об этом 23 ноября сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на собственный источник.
По информации журналистов, утром 23 ноября из школы № 9, расположенной в Кировском районе города, были эвакуированы в соседнее образовательное учреждение № 18 учащиеся и сотрудники.
По предварительной информации, в школу № 9 поступило сообщение о минировании другого учреждения. Несмотря на это, было принято решение действовать по утвержденному в таких случаях регламенту.
«Школьников эвакуировали, с ними все в порядке. Здание школы № 9 проверяется», — приводят журналисты слова собеседника.
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История вопроса
В России заведомо ложное, то есть выдуманное и не соответствующее действительности сообщение об акте терроризма является преступлением, а не безобидной шалостью. Ответственность предусмотрена статьей 207 Уголовного кодекса РФ. В качестве санкции помимо крупного штрафа может выступать лишение свободы от трёх лет, а в случае крупного ущерба или тяжких последствий - до пяти лет. К уголовной ответственности за телефонные звонки и сообщения о ложных актах терроризма привлекут вменяемых лиц от 14 лет.
Кроме ответственности по уголовной статье с виновного взыскивается имущественный и материальный ущерб, который связан с вызовом бригад скорой помощи, силовых ведомств, а также тот, что причинён остановкой работы организации, где проводилась ложная эвакуация.
Явление актуально не только для России. Так, в США в марте 2019 года за телефонное хулиганство с ложными звонками в полицию геймера Тайлера Барриса приговорили к 20 годам тюрьмы.