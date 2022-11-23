Вице-премьер Молдавии отреагировал на сообщения об «оседающем» на территории б. УССР российском газе

Кишинёв, , 09:52 — REGNUM Предназначенный Молдавии российский газ, который по заявлению Газпрома «оседает» на территории б. УССР, идёт в хранилища, зарезервированные Кишинёвом. Об этом 23 ноября заявил молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну в своём телеграм-канале.

Газовое хранилище Gerry Dincher

«Те объёмы газа, которые Газпром называет осевшими на [территории б. УССР], — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах», — написал Спыну.

Он заявил, что эти объёмы, направленные в хранилища, будут полностью оплачены молдавской стороной. По данным вице-премьера, там накопили 200 млн кубометров газа.

Напомним, ранее в Газпроме сообщили о разнице между объёмами газа, поставляемыми для Молдавии, на входе газотранспортную систему Киева и теми, что доходят до адресата. В российской компании пригрозили сократить поставки газа с учётом дисбаланса.

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