Хабаровский край стал лидером в ДФО по числу заявок на гранты президентского фонда

Хабаровск, , 09:53 — REGNUM Хабаровский край стал лидером на Дальнем Востоке по количеству заявок на гранты президентского фонда культурных инициатив. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Президентские гранты Президентскиегранты.рф

Читайте также: Подведены итоги 4-го спецконкурса Президентского фонда культурных инициатив

Хабаровский край представил 68 проектов.

Всего заявки на гранты подали более 12 тыс. творческих коллективов из 85 регионов. На рассмотрение в фонд направлено 8793 проекта. Наиболее популярными по количеству поданных заявок оказались «Культурный код» (3261), «Место силы» (1819) и «Молодые лидеры» (750).

Общая сумма смет творческих инициатив превысила 36,5 млрд рублей. Собственный вклад авторов проектов — свыше 20 млрд рублей.

Общий фонд грантового конкурса — 4 млрд рублей. Итоги конкурса подведут весной 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, утвержден список проектов-победителей четвертого специального конкурса 2022 года на предоставление грантов президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Основной тематикой конкурса была культурная интеграция ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья в единое культурно-историческое пространство.