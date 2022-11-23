Москва, , 09:39 — REGNUM «Осевший» на территории бывш. УССР газ является резервами страны, заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

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Он объяснил ситуацию, при которой Молдавия получает меньший объём газа, чем направляет ей Россия через ГИС «Суджа». По словам Спыну, остающиеся на территории бывш. УССР объёмы топлива являются резервами, которые хранятся на подконтрольных киевскому режиму складах.

Вице-премьер Молдавии заверил, что «осевший» газ будет полностью оплачен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Газпроме предупредили о снижении поставок газа в Молдавию из-за оседания его части на территории б. УССР.