В МИД России прокомментировали реакцию ООН на расстрел российских пленных в Донбассе

Москва, , 09:38 — REGNUM Секретариату ООН нужно определиться, подходит он к оценкам различных событий объективно и беспристрастно, согласно своим функциональным обязанностям и мандатам, либо заявить, что они «за всё хорошее против всего плохого». Об этом 23 ноября написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале, комментируя реакцию ООН на расстрел российских пленных в Донбассе.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мне кажется, представителям Секретариата ООН надо определиться: либо один раз и навсегда заявить, что они «за всё хорошее против всего плохого»; либо начать подходить к оценкам различных событий объективно, беспристрастно, согласно их функциональным обязанностям и мандатам», — отметила она.

Также Захарова указала, что во время совершения киевским режимом провокации в Буче, секретариат ООН были более чем многословным, конкретным и инициативным, а в случае с расстрелом российских пленных боевиками ВСУ они «прячутся за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактологии».

«Так больше быть не должно! Про виагру, как мы все помним, они рапортовали от души, хотя, как выяснилось, не обладали никакими данными или полномочиями по их сбору», — заключила российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Запорожской АЭС, в котором не уточняется, что обстрел атомной станции ведут киевские боевики, является словоблудием.