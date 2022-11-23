Не менее 18 человек пострадали при взрыве у автостанции в Иерусалиме
В Иерусалиме при взрыве у автостанции пострадали не менее 18 человек
Иерусалим, 23 ноября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Не менее 18 человек пострадали при взрыве возле автостанции в Иерусалиме, пишет 23 ноября газета The Jerusalem Post.
(сс) Omer Simkha
Полиция Израиля
Израильская полиция предполагает, что рядом с автобусом могло сработать взрывное устройство, которое было заложено в сумку.
Кроме того, вскоре после этого на севере города произошел еще один взрыв.