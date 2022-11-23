Из Ставрополя в Екатеринбург запустят прямое авиасообщение

Ставрополь, , 09:35 — REGNUM Два самых крупных города Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов — Ставрополь и Екатеринбург — свяжут прямым авиасообщением. Новый авиарейс запускает авиакомпания Red Wings. В расписании он появится с 5 января 2023 года.

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Дважды в неделю — по вторникам и четвергам — можно будет улететь из Ставрополя в Екатеринбург. Для выполнения перевозок будет использоваться самолет российского производства Sukhoi SuperJet (SSJ 100). Время в пути составит 3 часа 25 минут.

Начальная стоимость билетов установлена в размере 3849 рублей. Невысокая цена объясняется тем, что новый авиарейс будет субсидироваться из федерального и регионального бюджетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту Ставрополя сообщили о запуске в ноябре 2022 года новых международных авиарейсов — в столицу Армении и в турецкий город Стамбул.

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