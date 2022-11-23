Ставрополь и Екатеринбург свяжет прямое авиасообщение
Из Ставрополя в Екатеринбург запустят прямое авиасообщение
Ставрополь,
23 ноября 2022, 09:35 — REGNUM Два самых крупных города Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов — Ставрополь и Екатеринбург — свяжут прямым авиасообщением. Новый авиарейс запускает авиакомпания Red Wings. В расписании он появится с 5 января 2023 года.
Сухой Суперджет
Sergey Kustov
Дважды в неделю — по вторникам и четвергам — можно будет улететь из Ставрополя в Екатеринбург. Для выполнения перевозок будет использоваться самолет российского производства Sukhoi SuperJet (SSJ 100). Время в пути составит 3 часа 25 минут.
Начальная стоимость билетов установлена в размере 3849 рублей. Невысокая цена объясняется тем, что новый авиарейс будет субсидироваться из федерального и регионального бюджетов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту Ставрополя сообщили о запуске в ноябре 2022 года новых международных авиарейсов — в столицу Армении и в турецкий город Стамбул.
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История вопроса
Авиаперевозками называют перевозки пассажиров и транспортировку грузов воздушным транспортом. Хотя первые пассажирские самолеты были построены ещё до Первой мировой войны, лишь в 30-е годы перелеты стали более-менее массовым явлением. В 50-60-е годы старые поршневые самолеты активно начали вытеснять реактивные, благодаря чему стала резко расти средняя скорость перелетов. Своего пика эта тенденция достигла в конце 60-х, когда были созданы сверхзвуковые пассажирские самолеты Ту-144 и "Конкорд". Однако из-за низкой экономичности, а также шумности они были сняты с эксплуатации без замены, а авиакомпании сосредоточились на снижении затрат.
Региональные и районные авиаперевозки в России являются отдельной и болезненной темой. Развитая ранее малая авиация в СССР с развалом Союза фактически прекратила свое существование. С нулевых годов делаются попытки её возрождения. Несмотря на это, а также на заявления чиновников о жизненной необходимости легких пассажирских и грузовых самолетов из-за отсутствия дорог на большей части территории Сибири и Дальнего Востока, малая авиация остаётся зачастую единственным видом транспорта в этих районах.