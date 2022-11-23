Ледяной дождь и метель ожидаются в Башкирии

Уфа, , 09:37 — REGNUM Ледяной дождь ожидается в Башкирии. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ледяной дождь Betsy Weber

24 ноября в республике ожидается снег, переходящий в мокрый снег. В некоторых районах возможен гололед, метель, ледяной дождь, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на дорогах снежные заносы, снежный накат.

Отмечается, что температура воздуха в регионе ночью может понизиться до — 15°С, днем может потеплеть до 0°С.

25 ноября в Башкирии также ожидается снег. Ночью столбик термометра в регионе может опуститься до — 13°С, днем может потеплеть до — 3°С.