В Башкирии ожидается ледяной дождь
Ледяной дождь и метель ожидаются в Башкирии
Уфа,
23 ноября 2022, 09:37 — REGNUM Ледяной дождь ожидается в Башкирии. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ледяной дождь
Betsy Weber
24 ноября в республике ожидается снег, переходящий в мокрый снег. В некоторых районах возможен гололед, метель, ледяной дождь, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на дорогах снежные заносы, снежный накат.
Отмечается, что температура воздуха в регионе ночью может понизиться до — 15°С, днем может потеплеть до 0°С.
25 ноября в Башкирии также ожидается снег. Ночью столбик термометра в регионе может опуститься до — 13°С, днем может потеплеть до — 3°С.
История вопроса
Сильные снегопады могут вызывать такие последствия, как паралич транспорта, повреждения деревьев и линий электропередач, крыш зданий. В горных районах интенсивные снегопады повышают опасность схода лавин, при которых иногда гибнут люди. Выпадение снега в теплое время года или в районах, для которых сильные снегопады нехарактерны, может нанести значительный ущерб сельскому хозяйству.
Метель, - это снегопад с сильным ветром. Иногда очень сильный ветер может вызвать метель и без снегопада, поднимая уже выпавший снег. Метель приводит к ухудшению видимости и заносит дороги, что приводит к нарушению работы транспорта. Во время метели люди могут заблудиться и погибнуть. В транспортных средствах, обездвиженных метелью, люди могут надолго застрять, и при этом они рискуют замёрзнуть.
Снежная буря – это метель при скорости ветра более 15 метров в секунду. Иногда при снежней буре скорость ветра достигает 90 метров в секунду. Снежная буря может разрушать постройки, валить деревья и приводить к человеческим жертвам также как и обычная буря. При этом её негативный эффект усиливается низкой температурой и снежными наносами.