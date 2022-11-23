Пномпень, 23 ноября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп провёл 22 ноября двусторонние встречи с коллегами из Индонезии, Филиппин и Вьетнама. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Переговоры состоялись в Сиемреапе на полях совещания министров обороны АСЕАН+.

В ходе встречи с министром обороны Индонезии Прабово Субианто глава минобороны Южной Кореи высоко оценил сотрудничество в сфере оборонной промышленности, включая проект по разработке истребителя KF-21, назвав его основой двусторонних отношений.

Напомним, что Индонезия является страной-партнером, которая согласилась взять на себя около 20% от общей стоимость разработки истребителя, который оценивается в 8,8 трлн вон (~$6,5 млрд).

Прабово Субианто обещал обеспечить реализацию совместного проекта создания истребителя нового поколения.

Во время беседы с филиппинским коллегой Хосе Фаустино Ли Чон Соп выразил надежду на активизацию обменов на высоком уровне и расширение взаимодействия в сфере оборонной промышленности.

В свою очередь, представитель Филиппин выразил надежду на расширение обменов в сфере морской безопасности. Он также выразил обеспокоенность в связи с ракетными испытаниями КНДР, подчеркнув, что Манила осуждает действия Пхеньяна.

Глава оборонного ведомства Южной Кореи также встретился с министром обороны Вьетнама Фан Ван Жангом, с которым обсудил активизацию военного сотрудничества.