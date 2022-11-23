Творческие проекты 150 компаний Якутии объединят в креативный кластер «Квартал труда»

Якутск, , 09:46 — REGNUM Первый на Дальнем Востоке креативный кластер открыли в Якутии 23 ноября. На его создание потратили 1,2 млрд рублей из федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Открытие креативного кластера в Якутии Пресс-службе правительства Якутии

Читайте также: Якутия получит дополнительные средства на креативный кластер

Площадь помещения, где будут реализовывать свои проекты резиденты, составит 14,6 тыс. кв. метров. Предполагается, что кластер поможет реализовать творческие идеи на благо страны. В нём получат рабочие места порядка 350 человек, будут привлечены гранты на 35 млн рублей.

«Сегодня мы открыли необычный объект. Это место, где соединяется творчество и бизнес, а фантазии становятся рыночным продуктом. Это место с сильной энергией. Якутия становится одним из мировых центров мультимедиа, анимации, кино, дизайна и других направлений. В Якутии создана база для развития креативных индустрий, которая заслуживает тиражирования на всём Дальнем Востоке и в Арктике», — отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Он также подчеркнул, что в Якутии живёт много творческих специалистов, креативных кадров мирового уровня. Глава республики Айсен Николаев назвал их главной задачей создание контента, важного для развития России в контексте войны идей и борьбы смыслов, которые сейчас идут в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалось, что креативный кластер «Квартал Труда» создаст 1250 рабочих мест, его резидентами станут 150 компаний из сферы кино, анимации, медиа, цифрового контента и дизайна.

Его открытие было запланировано на сентябрь. Летом власти республики просили дополнительное финансирование на его строительство из-за удорожания материалов и работ.