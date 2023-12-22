Тель-Авив, Израиль, 23 ноября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В результате двух прогремевших на автобусной станции в Иерусалиме взрывов пострадали не менее 18 человек. Об этом 23 ноября сообщает израильская газета The Jerusalem Post.

Niklas Freidwall Взрыв

«Два взрыва потрясли въезд в город Иерусалим в среду утром возле Центрального автовокзала в районе Рамот, ранив по меньшей мере 18 человек», — говорится в сообщении, и уточняется, что два человека из этого числа находятся в тяжёлом состоянии.

Также указывается, что, по данным полиции Израиля, причиной одного из взрывов стала оставленная около автобуса бомба в сумке, и ещё один взрыв произошёл спустя несколько минут возле перекрестка Рамон на севере Иерусалима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на центральной автобусной станции в Иерусалиме прогремел взрыв, в результате чего пострадали не менее десяти человек.