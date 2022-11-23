Берлин, 23 ноября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Германский коллекционер советских и российских часов Йоханнес Альтмеппен награждён медалью за вклад в отношения между германским и русским народами. Награду ему в рамках Недели русского языка вручил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Дипломат уточнил, что медаль вручается Альтмеппену за международную гуманитарную деятельность, укрепление дружбы между двумя государствами и вклад в популяризацию науки и культуры России.

«Я не политик. Я всего лишь человек с эмоциями и эмпатией. А именно: с готовностью прочувствовать и испытать на себе мысли и чувства других людей», ― цитирует РИА Новости слова Альтмеппена при награждении.

Отмечается, что на протяжении более 30 лет коллекционер собирал советские и российские часы. В 2019 году он посетил Ангарский музей и передал ему свыше 600 часов.

Также коллекционер собирал необычные бюсты Владимира Ильича Ленина ― например из бисквитного фарфора. Коллекция с помощью представительства Россотрудничества была отправлена в музей в Ульяновске.

Кроме того, Альтмеппен первым в истории немецкого книгоиздания написал труды про коллекции советских и российских часов, собранные им в поездках по России.