Полиция Малайзии опасается конфликтов в стране после проведения выборов

Куала-Лумпур, , 09:29 — REGNUM Полиция Малайзии предупреждает жителей не загружать провокационный контент, связанный с расой и религией, после того, как всеобщие выборы в стране завершились в напряженной обстановке, сообщает CNN Indonesia.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Будут приняты решительные меры против пользователей, которые пытаются спровоцировать ситуации, которые могут угрожать общественной безопасности и порядку», — заявил генеральный инспектор полиции Акрил Сани Абдулла Сани.

Полиция обнаружила в социальных сетях материалы, содержащие расовые и религиозные высказывания, оскорбляющие монархию страны после выборов.

Напомним, раса и религия остаются острыми вопросами в Малайзии, как многокультурной стране, где большинство этнических малайских мусульман живут бок о бок с китайскими и этническими индийскими меньшинствами.