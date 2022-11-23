Куала-Лумпур, 23 ноября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Полиция Малайзии предупреждает жителей не загружать провокационный контент, связанный с расой и религией, после того, как всеобщие выборы в стране завершились в напряженной обстановке, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

«Будут приняты решительные меры против пользователей, которые пытаются спровоцировать ситуации, которые могут угрожать общественной безопасности и порядку», — заявил генеральный инспектор полиции Акрил Сани Абдулла Сани.

Полиция обнаружила в социальных сетях материалы, содержащие расовые и религиозные высказывания, оскорбляющие монархию страны после выборов.

Напомним, раса и религия остаются острыми вопросами в Малайзии, как многокультурной стране, где большинство этнических малайских мусульман живут бок о бок с китайскими и этническими индийскими меньшинствами.