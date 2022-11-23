Москва, 23 ноября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В составе подразделений ВСУ, пытающихся наступать на город Сватово со стороны Купянска, действует наибольшее количество иностранных наемников. Об этом сегодня, 23 ноября, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передаёт ТАСС.

Представительство ЛНР в СЦКК Город Сватово (ЛНР) подвергся ракетному обстрелу

Он уточнил, что по данным разведка Народной милиции ЛНР, на сватовском направлении зафиксирован наиболее большой процент иностранных наемников в подразделениях ВСУ.

«На втором месте по числу иностранных наемников подразделений ВСУ, действующих на направлении Красного Лимана, а на третьем — Артемовска», — пояснил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, командование ВСУ отказалось от полномасштабного наступления на Луганскую Народную Республику (ЛНР), заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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