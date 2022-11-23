Иерусалим, 23 ноября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Второй за день взрыв произошел в Иерусалиме, сообщает 23 ноября издание Jerusalem Post.

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Отмечается, что второй взрыв произошел в автобусе, недалеко от первого места.

«Вскоре после первого взрыва поступило сообщение о втором взрыве поблизости в автобусе», — пишет JP.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября на центральной автобусной станции в Иерусалиме прогремел взрыв, в результате чего пострадали не менее десяти человек.

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