Манчестер, Великобритания, 23 ноября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Семья американских бизнесменов Глейзеров, владеющая английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед», рассматривает возможность продажи команды. Об этом 23 ноября говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

«Манчестер Юнайтед»

«Совет директоров рассмотрит все стратегические альтернативы, в том числе инвестиции в клуб, продажу или другие сделки с участием клуба», — говорится в сообщении.

По словам совладельца «Манчестер Юнайтед» Джоэла Глейзера, совет директоров санкционировал тщательную оценку стратегических альтернатив.

Ранее сообщалось, что семья Глейзеров готова продать «Манчестер Юнайтед» за €4,35 млрд.

Напомним, с 2003 года американский бизнесмен Малкольм Глейзер (1928-2014) начал скупать акции «Манчестер Юнайтед». В 2005-м он купил контрольный пакет, а затем увеличил свою долю до 75%, после чего сменил статус клуба, превратив его в частную компанию, и вывел акции из оборота.

Впоследствии Глейзер получил полный контроль над клубом и включил в руководство своих сыновьей Джоэла и Авраама, которые сейчас являются сопредседателями совета директоров.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» ранее неоднократно устраивали акции протеста против Глейзеров и настаивали на продаже клуба другому владельцу.