Кишинёв, 23 ноября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну подал в суд исковое заявление из-за обвинений мэра Кишинёва Иона Чебана. Об этом вице-премьер сообщил 22 ноября в своём телеграм-канале.

Midr.gov.md Андрей Спыну

Ранее Чебан, выступая в телепередаче, обвинил Спыну в «сговоре с Газпромом» для поддержания высоких тарифов на газ. Вице-премьер Молдавии требует опровержения этой информации.

«Я направил мэру Иону Чебану предварительное ходатайство о вызове в суд, в котором прошу его развенчать ложь и уничижительную информацию обо мне… Его ложь служит интересам, чуждым нашей стране», — написал глава ведомства.

Он сообщил, что хочет добиться публичного опровержение мэром своих обвинений в той же телепередаче и в то же время, где они были заявлены. В качестве компенсации он требует выплатить 1 лей, а для «общественных интересов» — заставить Чебана год убирать улицы.