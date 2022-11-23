Военнослужащий из Башкирии награжден медалью Жукова
Военнослужащий из Башкирии удостоен медали Жукова за мужество и отвагу в зоне спецоперации
Уфа,
23 ноября 2022, 09:25 — REGNUM Военнослужащему из Башкирии ефрейтору Максиму Капралову вручили медаль Жукова за мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга в зоне спецоперации на территории б. УССР. Награждение состоялось на совещании в администрации города Стерлитамак.
СВО
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Наши земляки достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Радует, что их подвиги не остаются незамеченными. И вот сегодня одна из наград найдет своего героя», — сообщил глава города Стерлитамак Рустем Газизов.
Указ о награждении воина подписал президент России Владимир Путин 12 августа 2022 года.
По словам военного комиссара Стерлитамака и Стерлитамакского района Рустама Кантимирова, Капралов служил водителем-радиотелефонистом инженерно-мотострелкового взвода.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.