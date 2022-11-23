Военнослужащий из Башкирии удостоен медали Жукова за мужество и отвагу в зоне спецоперации

Уфа, , 09:25 — REGNUM Военнослужащему из Башкирии ефрейтору Максиму Капралову вручили медаль Жукова за мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга в зоне спецоперации на территории б. УССР. Награждение состоялось на совещании в администрации города Стерлитамак.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

«Наши земляки достойно выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Радует, что их подвиги не остаются незамеченными. И вот сегодня одна из наград найдет своего героя», — сообщил глава города Стерлитамак Рустем Газизов.

Указ о награждении воина подписал президент России Владимир Путин 12 августа 2022 года.

По словам военного комиссара Стерлитамака и Стерлитамакского района Рустама Кантимирова, Капралов служил водителем-радиотелефонистом инженерно-мотострелкового взвода.