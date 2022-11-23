Москва, 23 ноября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. В России обновятся требования к пометкам материалов, подготовленных иностранными агентами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Текст, которым иноагенты должны сопровождать свои сообщения, теперь должен выглядеть так:

«Настоящий материал (информация) (произведен, распространен и (или) направлен) иностранным агентом (наименование или ФИО) либо касается деятельности иностранного агента (наименование или ФИО)».

Обновлённые правила вступят в силу с 1 декабря 2022 года.

Кроме того, с 1 декабря Минюст РФ начнёт публиковать персональные данные иностранных агентов, в частности ИНН и СНИЛС.