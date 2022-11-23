МИД РФ: обыски в Киево-Печерской лавре — это новое проявление аморальности киевского режима

Москва, , 09:20 — REGNUM Обыскам в Киево-Печерской лавре нет оправдания, это новое проявление аморальности киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вы понимаете, это же просто какая-то тотальная безбожная вакханалия. У этого нету ни оправдания, ни объяснения. И не может быть», — сказала она в эфире радио Sputnik.

По ее словам, это настолько укладывается в логику действий киевского режима, что кажется, что «без этой части картина была бы не полной».

«Это еще один элемент, абсолютно органично вписывающийся в абсолютно аморальные, безнравственные, дикие действия киевского режима», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СБУ подтвердили обыски в Киево-Печерской лавре, объяснив оперативные мероприятия необходимостью противодействия «взрывной деятельности российских спецслужб» на территории бывш. УССР для недопущения использования лавры «как ячейки русского мира».

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