Москва, 23 ноября 2022, 09:20 — REGNUM Обыскам в Киево-Печерской лавре нет оправдания, это новое проявление аморальности киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, это настолько укладывается в логику действий киевского режима, что кажется, что «без этой части картина была бы не полной».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СБУ подтвердили обыски в Киево-Печерской лавре, объяснив оперативные мероприятия необходимостью противодействия «взрывной деятельности российских спецслужб» на территории бывш. УССР для недопущения использования лавры «как ячейки русского мира».
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