Ветеран ЦРУ указал на «ущербные тезисы» США в отношении Киева
Ветеран ЦРУ Пиллар: опасный дискурс США затягивает конфликт Москвы и Киева
Вашингтон, 23 ноября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Дискурс США в отношении конфликта на территории б. УССР, выстроенный на «ущербных» тезисах, грозит затянуть боевые действия. Белый дом должен скорректировать свой подход, заявил обозреватель журнала The National Interest и ветеран американской разведки Пол Пиллар.
В своей статье ветеран ЦРУ указал на вредные тезисы, которыми пользуется Вашингтон. Во-первых, это путаница с краткосрочными и долгосрочными действиями. Белый дом реагирует на сиюминутные изменения и принимает решения с серьёзными последствиями.
В качестве примера Пиллар привёл открытое письмо тридцати конгрессменов с призывом к переговорам по урегулированию конфликта. Большинство конгрессменов подписали его летом, но письмо не публиковали до октября.
Кроме того, ряд американских СМИ и политиков, пишет Пиллар, сводят конфликт к жёсткому противопоставлению: за или против поддержки Киева. По мнению автора, власти США делают ошибку, когда совершенно отвергают и не уважают интересы России.
«Рецепт отсутствия переговоров и бесконечного конфликта», — охарактеризовал Пиллар такой подход.
Он раскритиковал желание отложить переговоры в надежде на военные успехи Киева и отметил, что у противника тоже есть свой голос в вопросе о том, как и когда приступать к переговорам.
В современных условиях, добавил он, конфликты решаются именно через дипломатию, поэтому заявления США о «победе» Киева иллюзорны.
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