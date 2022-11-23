Вашингтон, 23 ноября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Дискурс США в отношении конфликта на территории б. УССР, выстроенный на «ущербных» тезисах, грозит затянуть боевые действия. Белый дом должен скорректировать свой подход, заявил обозреватель журнала The National Interest и ветеран американской разведки Пол Пиллар.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В своей статье ветеран ЦРУ указал на вредные тезисы, которыми пользуется Вашингтон. Во-первых, это путаница с краткосрочными и долгосрочными действиями. Белый дом реагирует на сиюминутные изменения и принимает решения с серьёзными последствиями.

В качестве примера Пиллар привёл открытое письмо тридцати конгрессменов с призывом к переговорам по урегулированию конфликта. Большинство конгрессменов подписали его летом, но письмо не публиковали до октября.

Кроме того, ряд американских СМИ и политиков, пишет Пиллар, сводят конфликт к жёсткому противопоставлению: за или против поддержки Киева. По мнению автора, власти США делают ошибку, когда совершенно отвергают и не уважают интересы России.

«Рецепт отсутствия переговоров и бесконечного конфликта», — охарактеризовал Пиллар такой подход.

Он раскритиковал желание отложить переговоры в надежде на военные успехи Киева и отметил, что у противника тоже есть свой голос в вопросе о том, как и когда приступать к переговорам.

В современных условиях, добавил он, конфликты решаются именно через дипломатию, поэтому заявления США о «победе» Киева иллюзорны.

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