Кулеба «запретил» странам Запада уставать от оказания помощи режиму Киева

Киев, , 09:13 — REGNUM У стран Европейского союза нет ни морального, ни политического права уставать от помощи Киеву. Об этом 23 ноября заявил глава так называемого МИД киевского преступного режима Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.

Дмитрий Кулеба

«Если мы, [представители режима Киева], не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать», — сказал он.

Кроме того, Кулеба призвал страны ЕС «отбросить сомнения» и максимально возможно быстро согласовать девятый пакет антироссийских санкций. При этом он отметил необходимость поставок киевским нацистам боевой техники и в частности — систем противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что заявления киевских властей о планах начать военную кампанию по завоеванию Крыма не имеют ничего общего со здравомыслием.