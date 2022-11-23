Кулеба: у Евросоюза нет права уставать от оказания помощи Киеву
Кулеба «запретил» странам Запада уставать от оказания помощи режиму Киева
Киев, 23 ноября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. У стран Европейского союза нет ни морального, ни политического права уставать от помощи Киеву. Об этом 23 ноября заявил глава так называемого МИД киевского преступного режима Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.
«Если мы [представители режима Киева] не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать», — сказал он.
Кроме того, Кулеба призвал страны ЕС «отбросить сомнения» и максимально возможно быстро согласовать девятый пакет антироссийских санкций. При этом он отметил необходимость поставок киевским нацистам боевой техники, и в частности — систем противовоздушной обороны (ПВО).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что заявления киевских властей о планах начать военную кампанию по завоеванию Крыма не имеют ничего общего со здравомыслием.