Джакарта, 23 ноября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто подтвердил нейтральную позицию страны на фоне острой международной ситуации, сообщает Sindonews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Прабово Субианто появился на пресс-конференции в Джакарте после переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином об укреплении оборонных связей. Генерал-лейтенант в отставке неоднократно защищал прочные связи Индонезии с Россией и Китаем.

«Соединенные Штаты гордятся тем, что сотрудничают с Индонезией, поскольку мы работаем вместе над продвижением нашего общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — заявил министр обороны США на двусторонней встрече.

Однако индонезийский министр предупредил о геополитическом нейтралитете Джакарты, сказав: «Я хочу подчеркнуть, что Индонезия всегда занимала позицию стремления поддерживать наилучшие отношения со всеми нациями, особенно со всеми великими державами».

Индонезия участвовала в совместных военных учениях с Соединенными Штатами в августе и согласилась возобновить совместные учения и подготовку с Китаем. Джакарта также закупает китайское и российское вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Соединенных Штатов через министра обороны Ллойда Дж. Остина III поддержало план Индонезии по покупке истребителей F-15EX.

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