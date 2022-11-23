Симферополь, 23 ноября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Заявления киевских властей о планах начать военную кампанию по завоеванию Крыма не имеют ничего общего со здравомыслием. Об этом заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

Crimea.gov.ru Владимир Константинов

Он прокомментировал планы Киева добиться контроля над Крымом.

«Противопоставить что-то их заявлению мы не можем, поскольку мы не употребляем те препараты, которые употребляют они. В противном случае, наверное, мы бы тоже могли заявлять о штурме Вашингтона, Нью-Йорка и так далее. Это неадекватное заявление людей, которые не имеют ничего общего со здравомыслием», — приводит слова Константинова РИА Новости.

О планах начать военную кампанию в направлении Крыма ранее заявлял глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Конкретных сроков будущей операции он не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов опроверг слухи об эвакуации жителей Армянска.