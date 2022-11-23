Москва, 23 ноября 2022, 09:04 — REGNUM Командование ВСУ отказалось от полномасштабного наступления на Луганскую Народную Республику (ЛНР). Об этом сегодня, 23 ноября, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передаёт ТАСС.

Андрей Марочко
Андрей Марочко
Народная милиция ЛНР

По его словам, войска киевского режима отказались наступать на луганском направлении из-за неблагоприятных погодных условий и нарушений поставок боеприпасов.

«Сейчас ведутся плановые локальные боестолкновения для выявления бреши в обороне ЛНР и позиционные бои», — уточнил Марочко.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Луганской Народной Республике киевские войска перешли от наступления к глухой обороне в районе городов Артёмовск и Соледар.

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