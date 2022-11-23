Марочко: ВСУ отказались от полномасштабного наступления на ЛНР
Офицер ЛНР Марочко заявил об отказе ВСУ от наступления из-за непогоды и нехватки снарядов
Москва,
23 ноября 2022, 09:04 — REGNUM Командование ВСУ отказалось от полномасштабного наступления на Луганскую Народную Республику (ЛНР). Об этом сегодня, 23 ноября, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передаёт ТАСС.
Андрей Марочко
Народная милиция ЛНР
По его словам, войска киевского режима отказались наступать на луганском направлении из-за неблагоприятных погодных условий и нарушений поставок боеприпасов.
«Сейчас ведутся плановые локальные боестолкновения для выявления бреши в обороне ЛНР и позиционные бои», — уточнил Марочко.
ИА REGNUM ранее сообщало, в Луганской Народной Республике киевские войска перешли от наступления к глухой обороне в районе городов Артёмовск и Соледар.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.