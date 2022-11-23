Москва, 23 ноября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Командование ВСУ отказалось от полномасштабного наступления на Луганскую Народную Республику (ЛНР). Об этом сегодня, 23 ноября, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передаёт ТАСС.

Народная милиция ЛНР Андрей Марочко

По его словам, войска киевского режима отказались наступать на луганском направлении из-за неблагоприятных погодных условий и нарушений поставок боеприпасов.

«Сейчас ведутся плановые локальные боестолкновения для выявления бреши в обороне ЛНР и позиционные бои», — уточнил Марочко.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Луганской Народной Республике киевские войска перешли от наступления к глухой обороне в районе городов Артёмовск и Соледар.

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