Москва, , 09:03 — REGNUM Процесс отслеживания в ночное время позиций вооруженных формирований киевского террористического режима показали российские разведчики. Об этом 23 ноября сообщает РИА Новости.

Разведка позиций

Уточняется, что командир российской разведывательной группы с позывным «Гума» показал через прицел нового видения передвижение техники врага и рассказал на примере одной из машин, как боевикам ВСУ подвозят личный состав, продовольствие и боезапас в зону военных действий.

«Мы конкретно видим каждое передвижение со стороны врага. Каждое их желание зайти к нам будет для них плачевно, потому что каждое появление техники, беспилотника, каждое перемещение личного состава, скопления — мы это всё знаем. Если они думают, что мы у них в гостях, то они ошибаются — это они у нас в гостях, и мы знаем — вплоть до подвалов — куда они прячутся», — рассказал он.

При этом российский разведчик уточнил, что недавно боевики преступного режима Киева получили подкрепление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ были ранены два человека.