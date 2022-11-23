Донецк, 23 ноября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, сообщили 23 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:40 — н. п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее четыре населённых пункта, включая город Донецк — столицу Донецкой народной республики, обстреляли киевские боевики.

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