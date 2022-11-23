Ньюкасл, Великобритания, , 08:59 — REGNUM Английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» не рассматривает возможность подписания контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду. Об этом 23 ноября заявил главный тренер команды Эдди Хоуи.

Криштиану Роналду Андрей Пронин © ИА REGNUM

«На данный момент у нас довольно возрастной состав, нам нужно снизить средний возраст, так что это может быть не то подписание, на которое мы обязательно рассчитываем», — приводит слова Хоуи журналист Бен Якобс в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Роналду. За английский клуб португалец выступал с августа 2021 года.

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