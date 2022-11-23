Северная Осетия, 16 декабря, 2011, 17:17 — ИА Регнум. В Северной Осетии предстали перед судом почти все члены мусульманской общины Владикавказа, арестованные 1 июня 2011 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, мусульмане были задержаны правоохранительными органами по подозрению в пособничестве исламскому экстремисту Давиду Мурашеву , предполагаемому убийце осетинского поэта Шамиля Джигкаева (Джикаева).

По информации Духовного управления мусульман РСО-Алания, к реальным годам лишения свободы приговорены за хранение наркотических средств и оружия помощник имама Суннитской мечети Владикавказа Куват Исмаилов и его единоверцы Алан Икаев, Руслан Бирагов, Мурат Чибиров, Валерий Кочиев, Рамазан Лагкуев, Алихан Хоранов, Сослан (Дауд) Чибиров, Аслан Уртаев, Чермен Кадзаев, Эраст Боллоев. К одному году условно осуждены Аслан Бирагов и Руслан Хаев. Судебный процесс продолжается против Виссариона Гадзаонова и Асланбека Гацалова.

"Членов мусульманской общины осудили по другим статьям, хотя ранее следственные органы связали их с убийством народного поэта Осетии Шамиля Джикаева. Разумеется, почти все уже наказаны. Видимо, была поставлена такая задача", - заявил ИА REGNUM муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов .

Напомним, что ранее группа адвокатов, защищающих интересы арестованных членов мусульманской общины Владикавказа, опровергла версию следователей о причастности их подзащитных к ваххабитскому подполью. Адвокаты заявили, что прикомандированные в республику сотрудники следственных органов искусственно попытались создать экстремистскую группировку..

Напомним, что по факту убийства народного поэта и общественного деятеля Северной Осетии Шамиля Джигкаева Главным Следственным управлением СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу было возбуждено уголовное дело. По подозрению в причастности к совершению тяжкого преступления были задержаны 16 жителей РСО-Алания. У них были обнаружены и изъяты наркотические средства, огнестрельное оружие и боеприпасы.

Хаджимурат Гацалов считает, что против членов общины дела сфабрикованы. Гацалов утверждает, что некоторым из арестованных подбросили оружие и выбивали признательные показания. Например, по словам Гацалова, имам Суннитской мечети Исмаилов был задержан по дороге домой. В машине его не нашли оружие, однако он приговорен к 1,5 годам наказания, которые проведет в колонии поселении.

"Определенным силам в республике или за ее пределами хочется втянуть православных и мусульман Северной Осетии в межрелигиозный конфликт. Мы сделаем все для того, чтобы избежать этого",- заявил ИА REGNUM муфтий РСО-Алания.