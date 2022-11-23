Сеул, 23 ноября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В сентябре 2022 года в Южной Корее на свет появились 21 885 младенцев, что на 0,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 23 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

StockSnap Младенец

Согласно опубликованным данным, это самый низкий сентябрьский показатель с 1981 года, когда впервые начался сбор соответствующих данных.

В третьем квартале текущего года суммарный коэффициент рождаемости в стране составил 0,79. В 2021 году показатель составил 0,81.

Число смертей в стране, напротив, увеличилось на 13,8%, до 29 199 человек. Сентябрьский показатель является самым большим с 1993 года.

Между тем в стране было зарегистрировано 14 748 браков, что на 7,4% больше, чем в сентябре прошлого года, а число разводов, напротив, сократилось на 2,4%, до 8164 случаев.

С января по сентябрь в стране родилось 192 223 ребенка, что на 5,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.