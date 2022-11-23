В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ получили ранения два человека
В ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека
Донецк,
23 ноября 2022, 08:58 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека, сообщили 23 ноября в штабе территориальной обороны ДНР.
Артиллерия ВСУ
Mil.gov.ua
«За минувшие сутки, с 8.00 22 ноября до 8.00 23 ноября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики ранения получили два мирных жителя», — говорится в телеграм-канале штаба.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее четыре населённых пункта, включая город Донецк — столицу Донецкой народной республики, обстреляли киевские боевики.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.