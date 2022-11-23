Донецк, 23 ноября, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ ранены два человека, сообщили 23 ноября в штабе территориальной обороны ДНР.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«За минувшие сутки, с 8.00 22 ноября до 8.00 23 ноября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики ранения получили два мирных жителя», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее четыре населённых пункта, включая город Донецк — столицу Донецкой народной республики, обстреляли киевские боевики.

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